Al-Duhail, primo riconoscimento per Luis Alberto: il premio

© foto di www.imagephotoagency.it

Luis Alberto continua a disegnare calcio anche in Qatar. Primo riconoscimento per il centrocampista spagnolo nella sua nuova esperienza. Il Mago, infatti, è stato premiamo dall'Al-Duhail come miglior giocatore del mese di agosto. Per l'ex Lazio ben cinque assist in 31 giorni, addirittura tre nella stessa partita contro l'Al Rayyan. Sui social l'annuncio del premio. Non importa il paese o la categoria, la classe resta classe e la qualità resta qualità.