Al-Nassr, Cristiano Ronaldo annuncia l'addio: "Questo capitolo è finito..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr è ai titoli di coda. Ad annunciarlo è stato propio CR7 tramite i propri canali social: "Questo capitolo è finito. La storia? È ancora da scrivere. Grato a tutti". L'annuncio da parte dell'ex Juventus è arrivato dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Al-Fateh che sancisce l'esclusione degli uomini di Stefano Pioli dalla prossima Champions League asiatica.

Un motivo in più per cambiare aria per il campione portoghese, in aggiunta al fatto che il contratto è in scadenza al 30 giugno 2025. Il futuro è ancora incerto, anche se secondo alcune voci si sarebbe fatto avanti il club in cui gioca Sergio Ramos, il Monterrey.

