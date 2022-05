Alaves, Escalante: "Lotteremo fino alla fine". E As lo incensa...

L'argentino sta facendo bene in Liga e sabato ha deciso il match contro il Villarreal. Il centrocampista è il secondo miglior marcatore dei suoi...

"Tocca a me segnare gol e sono molto felice. Avremo una guerra ogni fine settimana e combatteremo fino alla fine". Gonzalo Escalante ha commentato così dopo la vittoria dell'Alaves ai danni del Villarreal. Il 2-1 porta anche la firma del centrocampista che ha realizzato il gol decisivo della sfida. I Los Babazorros sono saliti a quota 28 e sono al penultimo posto in una classifica cortissima in cui tante squadre si giocano la salvezza a quattro giornate dalla fine. L'argentino è uno dei protagonisti della lotta dell'Alaves e l'edizione online di As lo ha elogiato. Escalante, di proprietà della Lazio, si trova in prestito in Spagna da gennaio e ha già realizzato quattro centri diventando il secondo miglior marcatore del club. Il sudamericano ha eguagliato il suo record che risaliva al 2018/19 quando indossava la maglia dell'Eibar, ma stabilito giocando l'intera stagione e non solo metà. Il quotidiano spagnolo ha scritto: "È uno degli uomini migliori dei suoi insieme a Pacheco, Laguardia o Joselu. Il resto dei suoi compagni di squadra stanno attraversando alti e bassi, mentre Escalante è una certezza per Velázquez come lo è stato per José Luis Mendilibar, che lo conosceva dai tempi all'Eibar. È un giocatore con carattere e ascendenza negli spogliatoi. In campo dà tutto, mostra una grande vocazione difensiva nel dare fastidio agli avversari in fase di non possesso, ma è anche capace di far giocare la palla. Come se non bastasse, ha una discreta presenza in area ed è diventato uomo assist e anche marcatore".