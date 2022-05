Albania, Duka: "Tare in Federcalcio? Perché no..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un futuro lontano dalla Lazio e un ritorno in Albania? Per il patron della Federcalcio albanese, Armand Duka, Igli Tare sarebbe il profilo perfetto. "Un ritorno in Federcalcio? Perché no, è uno dei nostri personaggi più importanti nel mondo del calcio. Ha fatto benissimo alla Lazio, può fare l’allenatore o il dirigente qui, è un bravo ragazzo che ha anche esperienza", queste le sue parole ai microfoni di Calciomercato.it. Da tempo si rincorrono voci sul un possibile addio del direttore sportivo nell'ambiente biancoceleste da ormai 17 anni.