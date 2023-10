Alkmaar, due giocatori del Legia Varsavia arrestati dopo il match con l'AZ: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ha dell'incredibile quanto accaduto al termine del match di Conference League tra AZ Alkmaar e Legia Varsavia. L'autobus del Legia è stato infatti fermato dalle autorità che hanno preso in custodia il capitano Josue e il serbo Radovan Pankov. A parlare ora è il presidente dei polacchi, Dariusz Mioduski, che ha così affermato in conferenza stampa: "Non abbiamo parole per descrivere l'aggressione che ci è accaduta. Quello che è successo un'ora dopo la partita sembra incredibile. Se ci penso, ho l'impressione che non sia stato un incidente, la tensione stava crescendo. L'atteggiamento delle autorità locali nei confronti dei polacchi è stato disastroso".

"Non ci arrenderemo. Faremo di tutto affinché la verità raggiunga tutti. Ieri non abbiamo avuto la possibilità di prenderci cura dei nostri due giocatori. Nessuno ci ha detto dove sono stati portati, non mi è stato permesso di andare con loro. Oggi i nostri giocatori sono molto ben accuditi. Spero che ritornino in Polonia oggi. Josue ha già testimoniato, Radovan Pankov sta ancora aspettando il suo turno", ha concluso.