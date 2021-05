Allenatore Lazio, Mazzocchi: "Un derby Mourinho vs Sarri mi intriga"

ALLENATORE LAZIO - Proseguono i casting della Lazio per scegliere quale allenatore sostituirà Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. Tra i nomi emersi c'è quello affascinante di Maurizio Sarri. Il tecnico, dopo le esperienze con Chelsea e Juventus, è attualmente senza squadra. Il tecnico nato a Napoli piace alla piazza e anche gli addetti ai lavori sembrano apprezzare la pista. Marco Mazzocchi, giornalista Rai, su Twitter nei giorni scorsi ha scritto:"Non so cosa ne pensano i tifosi laziali ma un derby della Capitale Mourinho vs Sarri mi intrigherebbe assai...". Una sfida che in molti sperano possa andare in scena.