Allenatore Lazio | Pedullà: "Sarri? Non era oggi il giorno della firma"

Tutti in attesa della firma di Sarri, tutti ad attendere l’annuncio che, però, ancora non c’è. La fumata bianca non è scattata, un’attesa normale. Però. Lo afferma Alfredo Pedullà che - in diretta su Sportitalia - ha fatto il punto della situazione: “Noi non avevamo mai detto che oggi fosse il giorno della firma. Avevamo sempre detto che quella di lunedì era giornata dedicata a sistemare la questione staff, a sistemare i contratti e quindi tutte le questioni burocratiche. Capisco l’ansia dei tifosi, ma non è uno stand by preoccupante, è uno stand by produttivo, di lavoro. Queste sono trattative complesse, siamo nei tempi”. Tempi che sembrano lunghi per chi sta aspettando la firma di Sarri con spasmodica attesa. Ma che sono i tempi classici del mercato.