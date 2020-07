Ambrosini: "La Lazio oggi non ha avuto la forza di prendere il Sassuolo"

Terza sconfitta consecutiva per la Lazio, che cade in casa contro il Sassuolo. Ai microfoni di Sky ha commentato il match Ambrosini: "La Lazio non aveva forza di prendere il Sassuolo. Nel primo tempo è riuscita a fare qualcosa, l’avversario però ha continuato a giocare dall’inizio alla fine. Ha vinto meritatamente per la quantità di gioco creata, anche se la Lazio ha avuto le sue occasioni".