Ammonizione Milinkovic, Sarri punge la Roma: "Vorremmo lo stesso trattamento"

Il tecnico della Lazio parla delle tante ammonizioni ricevute e fa un paragone con quello che è successo al termine di Napoli - Roma...

Maurizio Sarri è un fiume in piena. Dopo il ko con la Salernitana ne ha per tutti. Il mister ha strigliato la squadra per aver perso la testa in una gara che poteva essere recuperata. Se l'è presa anche con l'arbitro per il giallo a Milinkovic e ne ha anche per le decisioni del Giudice Sportivo. Il tecnico a chi gli chiedeva numi sulle troppe ammonizioni ricevute ha detto: "Ho visto un giocatore mettere la mani addosso all’arbitro senza essere squalificato, ci basterebbe avere lo stesso trattamento, anche meno". Chiaro il riferimento alla spinta di Karsdorp su Irrati al termine di Napoli - Roma. Il laterale olandese non solo non è stato espulso, ma non è stato nemmeno squalificato dal Giudice Sportivo. Una decisione che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi e che continua a inasprire gli animi.

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI SARRI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI SARRI ALLE TV