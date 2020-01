Amoruso: "La Lazio può vincere lo scudetto. Sottolineo il lavoro di Inzaghi"

A Sky Sport Nicola Amoruso ha parlato delle possibilità di scudetto della Lazio. L'ex attaccante vede crede nell'ipotesi che la squadra di Inzaghi possa farcela, superando Juventus e Inter: "Dopo il Leicester non vedo perché la Lazio non possa vincere lo scudetto. La squadra gioca bene, la società è forte, non è più una sorpresa ma una certezza del nostro calcio. Mi va di sottolineare il grande lavoro di Inzaghi: la squadra sbaglia poco tatticamente, lo abbiamo visto contro la corrazzata Juventus. La cotrsa sarà lunga e la Lazio è una pretendente imprevista".

