Anellucci: "Pirlo seconda scelta, la Juve voleva Inzaghi"

L'agente Claudio Anellucci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dello stop della Juventus a Crotone e anche del brutto ko subito dalla Lazio contro la Sampdoria: "La Juve ha nel suo dna la parola vittoria, vincere subito. La scelta di Pirlo è stata di ripiego, è chiaro, perché c'era Simone Inzaghi. Ma Lotito non avrebbe mai liberato Inzaghi per mandarlo alla Juve. E' stata fatta una scelta in casa, azzardata".

LAZIO - "Devo dire che è un disastro. Ho paura che ci sia qualcosa di brutto in quel gruppo. Per andare a Genova in quelle condizioni, sarei andato con un altro modulo e avrei portato a casa il punticino, che non fa mai male".

