Anna Falchi: "Di biancoceleste vestita... ricordo il 26 maggio" - FT

Alle persone che, nel corso della giornata, hanno ricordato il 26 maggio e la storica vittoria della Lazio in Coppa Italia, non poteva non aggiungersi Anna Falchi. La madrina biancoceleste ha regalato ai propri followers di Instagram un altro suo scatto, aggiungendo: "Di biancoceleste vestita, ricordo con affetto, passione e soddisfazione il 26 maggio... chi vuol capire capisca!". Di seguito, il post completo:

