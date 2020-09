Apertura stadi, Mancini: "Si può entrare in più di mille rispettando le norme"

Si discute da giorni sulla possibilità di far entrare o meno più di mille tifosi nei vari stadi di Serie A. Al momento, non sembrano esserci le possibilità di far aumentare la capienza degli spettatori negli impianti sportivi. A tal riguardo, il ct azzurro Roberto Mancini, ospite al Festival di Salute "Frontiere", ha così auspicato un'apertura graduale degli stadi, rispettando ovviamente le norme anti-Covid: "L'altra sera a Sassuolo ho visto persone in fila ad una distanza giusta per la salute di tutti. Negli stadi si può entrare in molti più di 1000".

