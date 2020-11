Archiviazione caso Zarate, i tifosi della Lazio assaltano i social di Filippo Roma

Dopo mesi di veleni e polemiche, la Procura Federale ha archiviato la posizione della Lazio e del patron Claudio Lotito. L'inchiesta, nata dopo il servizio mandato in onda da Le Iene, non ha evidenziato alcuna irregolarità da parte del presidente biancoceleste e per questo è stata archiviata. Luis Ruzzi, allora agente dell'argentino, aveva accusato il numero uno biancoceleste di aver pagato regolarmente solo una parte dello stipendio del giocatore (7 dei 20 milioni in 5 anni) e che la differenza venne versata come commissione per la stipula del contratto alla società londinese Pluriel Limited che a sua volta avrebbe girato quei soldi ad una società del fratello di Zarate. Secondo il servizio delle Iene, in questo modo Lotito avrebbe evitato di pagare una parte di tasse. L'indagine, però, non ha portato a nessuna novità e per questo non c'è stato luogo a procedere. I tifosi della Lazio, però, non si sono fatti sfuggire l'occasione e hanno deciso di vendicarsi a modo loro. Filippo Roma, inviato de Le Iene e notoriamente tifoso giallorosso, era stato l'autore del servizio sul caso Zarate. Da questa mattina i suoi social sono stati presi di mira dai sostenitori biancocelesti che hanno commentato ogni post. Si va da "Archiviazione in faccia", passando per "Aspettiamo un servizio su debiti della Roma", fino a "Quando rettifiche e scuse?". Insomma quanto accaduto non è andato giù a tutti i tifosi della Lazio che non le hanno certo mandate a dire. Filippo Roma risponderà?

CASO ZARATE, ARCHIVIATA LA POSIZIONE DI LOTITO

