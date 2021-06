Ardea, il mister ricorda i due bambini: "Daniel doveva andare alla Lazio, David voleva seguirlo"

La tragedia folle e insensata che si è consumata ieri a Colle Romito, una frazione di Ardea, ha colpito profondamente gli animi di tutti quanti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Daniel e David Fusinato, i due fratelli rispettivamente di dieci e cinque anni morti nella sparatoria, erano dei bambini con il sogno del calcio ad animare le loro giornate. Li ricorda l'allenatore dei pulcini dell'Ostiamare, Marco Proietti, che ha raccontato come Daniel - portiere e capitano della squadra - fosse già seguito da tempo dai talent scout della Lazio, con un accordo già in essere tra le dirigenze delle società per portarlo tra gli esordienti biancocelesti. Un bambino solare, allegro e con la voglia di fare gruppo, così Proietti ricorda Daniel, con il fratellino David che ne avrebbe voluto seguire le orme: "C'era sempre anche lui al campo, mi faceva: "Ehi mister di Daniel". Si avvicinava sorridendo, mi dava il cinque e mi diceva che avrebbe fatto il portiere come il fratello. Non lo dimenticherò mai". L'uomo responsabile della strage si è poi suicidato.

CLICCA QUI PER LA STORIA COMPLETA

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.