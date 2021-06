Argentina, Aguero prima positivo poi negativo: non parte per il Cile

Problemi per l'Argentina in vista della partita in Cile valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Sergio Aguero, reduce dalla firma con il Barcellona, dopo essersi unito al gruppo guidato dal ct Scaloni è risultato prima positivo e poi negativo al tampone. Il primo controllo aveva destato parecchia perplessità, visto che il Kun aveva già contratto il coronavirus pochi mesi fa. In ogni caso l'attaccante salterà la partita in Cile.