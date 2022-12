Argentina campione, Lady Messi e la rivelazione che spiazza i tifosi: "Sappiamo..."

L'Argentina riporta a casa la Coppa del Mondo, titolo che mancava da 36 anni all'Albiceleste. Non solo, perché anche il campione e genio mostruoso, dal nome Lionel Messi ha potuto coronare il suo sogno a fine carriera conquistando l'unico titolo che ancora rincorreva. Il segreto della Pulce però si cela dietro la figura della donna più importante, sua moglie Antonela Roccuzzo. La showgirl che sta facendo impazzire i tifosi ha riservato sul proprio account Instagram delle parole preziose, tutte volte al papà dei suoi figli, Messi: "Non so neanche come cominciare... Che orgoglio enorme che sentiamo per voi!", ha scritto. "Grazie per averci insegnato a non mollare mai, a lottare fino alla fine. Alla fine siamo campioni del Mondo! Noi sappiamo che hai sofferto per tanti anni e quanto volevi arrivare a questo!".