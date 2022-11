Argentina, il ko di Messi & co salva un record dell'Italia!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Esordio da incubo quello odierno per l'Argentina di Lionel Scaloni battuta in rimonta dall'Arabia Saudita per 1-2. Una sconfitta che non solo complica le cose nel girone per l'albiceleste ma che "salva" anche un record dell'Italia. Prima di oggi infatti la compagine di Messi & co era rimasta imbattuta per 36 gare di fila, imbattibilità spezzata dalla squadra di Hervé Renard.

L'Italia rimane quindi l'unica Nazionale ad aver collezionato 37 gare di fila senza sconfitte. La striscia positiva degli azzurri è stata interrotta dalla vittoria della Spagna in semifinale di Nations League.