Argentina in finale, c’è la mano di Maradona: lo scatto che sta facendo il giro del mondo - FOTO

Nella splendida cavalcata che ha portato l'Argentina dalla sconfitta all'esordio alla finale dei Mondiali c'è anche un pizzico di magia e di storia. Ancora trascinata da un numero 10, l'Albiceleste si è conquistata l'ennesima finalissima degli ultimi anni. Prima Maradona, oggi Messi. Gli argentini hanno sognato e sognano grazie al sinistro di due dei calciatori più forti della storia. Ma c'è qualcosa di più. Qualcosa che solo all'apparenza può sembrare casuale. Nell'estate del 1986 l'Argentina alzò al cielo la Coppa del Mondo in Messico, l'ultima della sua storia, grazie al Pibe de Oro. Iconico fu lo scatto di Diego al centro del campo: nella mano destra il trofeo, la sinistra aperta al cielo sopra Città del Messico. In questi giorni, i più attenti hanno notato che la mano di Maradona sembra indicare una precisa bandiera presente allo Stadio Azteca: è quella del Qatar, nazione in cui si stanno disputando i Mondiali e dove l'Argentina è arrivata fino all'atto finale. I tifosi ci credono, sembra scritto nelle stelle...