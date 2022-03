Argentina, Scaloni convoca Luka Romero per i match con Venezuela ed Ecuador

L’attaccante è tra i preconvocati del ct dell’albiceleste per i prossimi due match di qualificazione ai Mondiali in Qatar…

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei preconvocati per i match con Venezuela ed Ecuador (in programma il 26 e 30 marzo). Grande sorpresa perché il ct dell'albiceleste ha inserito anche Luka Romero tra i 44 arruolati. Un elenco lunghissimo che sarà sfoltito nelle prossime settimane, ma soprattutto una grandissima soddisfazione per l'attaccante. Il classe 2004 ha disputato 4 presenze in stagione ed è in continua crescita. Si tratta della prima chiamata con la nazionale maggiore per l'ex Maiorca.

Pubblicato il 06/03 alle ore 23:43