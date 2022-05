Argentina, Scaloni: "Italia fuori dal Mondiale immeritatamente". E su Mancini...

TUTTOmercatoWEB.com

Una gara di prestigio quella che si giocherà nella serata di domani allo stadio di Wembley tra Italia e Argentina, rispettivamente vincitrici dell'Europeo e dell'ultima Coppa America. Come di consueto il ct Scaloni ha presentato la gara in conferenza stampa: "Mi piacerebbe vincere, è un trofeo e quindi un titolo. L'Italia è immeritatamente fuori dal Mondiale, sono i campioni europei e hanno vinto un anno fa. E' una Nazionale di massimo livello che ha fatto le cose benissimo: ha un grandissimo allenatore ed è fuori dal Mondiale perché il pallone proprio non voleva entrare in alcune gare. Non credo Mancini cambierà 15-20 giocatori, ma lo farà gradualmente. Sono contento che l'Italia abbia confermato la fiducia in Mancini anche se non s'è qualificata al Mondiale, vuol dire che il ct ha fatto qualcosa di importante".