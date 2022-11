Argentina, Scaloni mette in bilico Dybala: "La lista può cambiare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Argentina si avvicina ai Mondiali in Qatar con una vittoria. La nazionale sudamericana, in attesa nel debutto nel torneo internazionale previsto per il 22 novembre, ha schiacciato gli Emirati Arabi Uniti in amichevole. Il CT Lionel Scaloni a fine partita ha affrontato il tema dei giocatori fuori condizione: "I quattro che non hanno giocato (Romero, Dybala, Nico Gonzalez e il Papu Gomez, ndr) lo hanno fatto solo per precauzione. Abbiamo tutto il tempo per recuperarli, ma se devo essere sincero ad oggi non so dire al 100% se la lista cambierà o meno. Non sono un mago". Va ricordato che c'è tempo fino al giorno prima della prima partita per modificare le liste.