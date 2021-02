Ascoli - Salernitana, malore per Dziczek: ambulanza in campo e gara sospesa

Momenti di paura durante la gara di Serie B tra Ascoli e Salernitana. Il centrocampista granata Dziczek ha accusato un malore, accasciandosi a terra intorno all'86esimo minuto. Subito è stata sospeso il match, e l'ambulanza ha fatto ingresso in campo: il giocatore, dopo qualche attimo in cui si è temuto il peggio, ha iniziato a riprendere conoscenza, è stato aiutato a sedersi e ha lasciato il terreno di gioco. Dopo un vero dramma sfiorato, la partita è proseguita. Dopo i primi soccorsi, riporta gianlucadimarzio.com, il polacco è stato trasferimento all'ospedale più vicino per sottoporsi agli accertamenti del caso.

