Incendio a Roma nel deposito Atac di via Prenestina. Il rogo, riporta Ansa, si è sviluppato questa notte intorno alle 4:30 per cause ancora da accertare. 30 autobus, molti dei quali a metano, sono andati distrutti ma non ci sono state persone coinvolte. I vigili del fuoco sono a lavoro per tutti gli accertamenti del caso.