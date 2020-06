Atalanta, c'è la Lazio nel mirino. Gomez: "Non molleremo di una virgola"

L'Atalanta, dopo il lungo periodo di stop, ha ripreso il campionato nel modo migliore, con una vittoria. La squadra di Gasperini si è imposta sul Sassuolo, siglando quattro gol. Gomez e compagni, però, non hanno alcuna voglia di fermarsi e collezionare punti per raggiungere la qualificazione in Champions. Nel mirino, poi, c'è la sfida contro la Lazio di mercoledì. Proprio il 'Papu' ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Per voi, per noi. Siamo tornati e adesso non molleremo di una virgola, perché abbiamo una città intera alle nostre spalle".

