Atalanta, due giorni alla sfida con la Lazio: il report dell’allenamento

Ancora un paio di giorni e poi Atalanta e Lazio si affronteranno al Gewiss Stadium, il calcio d’inizio è fissato per domenica alle 18. Sarri e Gasperini stanno ultimando la preparazione con i rispettivi ragazzi, determinati a voler portare a casa punti preziosi ai fini della classifica. Entrambi schiereranno in campo gli uomini migliori e se da una parte il tecnico toscano dovrà far fronte all’emergenza Immobile, dall’altra quello piemontese può essere sereno per aver recuperato Duvan Zapata e Juan Musso. I bergamaschi anche oggi si sono riuniti a Zingonia per svolgere il consueto allenamento, tutti presenti alla seduta pomeridiana inclusi Toloi e Zappacosta che stanno proseguendo con il lavoro personalizzato. Domani, il giorno della vigilia, è prevista un’altra sessione d’allenamento pomeridiana a porte chiuse.

