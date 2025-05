Atalanta, è caccia al sostituto di Gasperini: non solo Sarri, in lista c'è anche Pioli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il valzer della panchine in Serie A è ufficialmente iniziato e promette di creare un vero e proprio domino. In particolare, in casa Atalanta, la società è al lavoro per cadere il sostituto di Gasperini che, dopo nove anni, ha deciso di lasciare la Dea.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sono tanti i profili attenzioni nelle ultime ore, tra cui anche quello di Maurizio Sarri, con un focus particolare sull’ex Lazio, Milan e Fiorentina Pioli. Il profilo del tecnico piace alla Dea per diverse ragioni e di fatto ha un curriculum di tutto rispetto.

Il nodo, in questo caso, è il contratto che Pioli ha con l’Al-Nassr fino al 30 giungo del 2027. Per portare il tecnico a Bergamo bisognerà quindi capire anche le intenzioni del club saudita e la fattibilità dell’operazione.

