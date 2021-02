Atalanta, Gasperini: “Coppa Italia? Non è stato facile superare la Lazio”

Dopo il successo contro il Napoli che è valso la finale di Coppa Italia, l'Atalanta è chiamata all'impegno di Cagliari contro la squadra di Di Francesco. Il tecnico bergamasco Gasperini ha presentato così la gara in conferenza stampa, facendo anche riferimento al cammino in Coppa Italia: "A parte il cammino straordinario del Milan, chi piu' chi meno ha attraversato periodi di calo. Per noi sara' la tredicesima partita in 42 giorni. Un pareggio dell'Atalanta diventa un risultato negativo e una classifica da settimo posto viene ritenuta una delusione: ci vogliono caricare di responsabilita' e attese, ma noi siamo sereni. Coppa Italia? Non era facile raggiungere la finale di, c'era anche la Lazio prima da superare: e' la garanzia su un obiettivo forte sul quale concentrarci. Adesso possiamo migliorare la nostra classifica: qua e la' abbiamo pagato qualcosa alla Coppa nazionale e alla Champions".