Atalanta, Gasperini recupera Gosens: era un falso positivo

Buone notizie per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Solo due giorni fa infatti il mister dei bergamaschi aveva perso Robin Gosens in quanto il tedesco era risultato positivo al covid. Ieri tutto il gruppo squadra si è sottoposto a tampone in vista del match di oggi contro l'Udinese. Tutti sono risultati negativi, Gosens, compreso che quindi era un caso di falsa positività. Ovviamente non potrà scendere in campo alla Dacia Arena ma dovrebbe essere disponibile per la Champions League.

