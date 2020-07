Atalanta, Gomez crede nello scudetto: "Ho urlato più al gol di Fofana che a uno mio“

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Atalanta, Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il numero 10 argentino non ha nascosto l’obiettivo della Dea che crede ancora nello scudetto. Con una vittoria a San Siro i nerazzurri si porterebbero momentaneamente a -3 dalla Juventus. Se dovesse perdere, Lazio e Inter posso trovare il sorpasso in classifica. Queste le sue parole: “Ho urlato più al gol di Fofana che a uno mio. Vediamo cosa succede, difficilmente la Juventus lascia per strada punti, noi puntiamo al secondo posto ma cerchiamo di fare il massimo”.