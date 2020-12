Atalanta, Gomez sul mercato: la società sta con Gasperini

Il litigio, le scuse, il tentativo di tregua e adesso la rottura definitiva. Si può riassumere così la triste vicenda tra il Papu Gomez e l'Atalatanta. Il fantasista argentino può considerarsi ormai sul mercato. Come riporta gazzetta.it, l'esclusione di ieri per la partita contro la Roma è un effetto, non la causa. Una scelta (quella della mancata convocazione) "in condivisione con la società", si legge in un breve comunicato nerazzurro. Il club, a partire dal presidente Percassi, ha quindi deciso di appoggiare l'allenatore. Gli atteggiamenti del Papu non sono stati apprezzati, soprattuto i faccia a faccia coi dirigenti. La sua partenza sembra ormai inevitabile. Le potenziali pretendenti sono avvisate: servirà uno sborso economico, non elevato vista l'età (a febbraio 33 anni), perché l'Atalanta non lo lascerà partire a zero.