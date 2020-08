Atalanta, Hateboer a sorpresa: "Il mio ciclo qui è finito, voglio nuove sfide"

"Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Quanto meglio si può fare? Non molto, immagino". Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, apre così a un addio. Le parole pronunciate dall'olandese in un'intervista a Voetbal International sono una doccia fredda per la Dea. Il club aveva messo in conto una cessione, ma pensava a uno tra Castagne e Gosens per cui le offerte non mancano. Hateboer sembrava l'intoccabile, invece, l'orange ha detto: "L'offerta del Valencia nel 2018? Ero in squadra da appena un anno e mezzo ora da tre stagioni e mezzo contribuisco al successo del club. A questo punto penso che dovremmo essere in grado di trovare una soluzione insieme. Ho trascorso momenti fantastici qui, con grandi prestazioni e una grande atmosfera. È qualcosa di puramente personale. La voglia di scoprire cose nuove. Voglio continuare a sfidare me stesso. La mia scelta non ha niente a che vedere con l'Atalanta. Se dovessi giocare ancora qui la prossima stagione, saprei tuttavia di essere in un buon club. Adesso ho 26 anni e come calciatore professionista la durata della carriera è limitata. Adesso è un buon momento per fare il prossimo passo".

