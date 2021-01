Atalanta, il Siviglia bussa alla porta per Gomez: primi contatti tra le società

Il Papu Gomez è sempre più a un passo dall'addio dall'Atalanta. La frattura con Gasperini è troppo profonda e la Dea sta cercando una soluzione per cedere il suo capitano. Come riporta Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore, il Siviglia sta facendo sul serio per il trequartista argentino. Il club andaluso sembra essere in vantaggio su tutti nella trattativa e il ds Monchi, grande estimatore del Papu, si è informato dettagliatamente sulla situazione. Sono iniziate le trattative tra la società bergamasca e il Siviglia con Percassi che gradirebbe la cessione del suo numero 10 all'estero. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi sul futuro di Gomez, sempre più lontano da Bergamo.