Atalanta, Ilicic atteso domani in Italia: inserimento graduale per lo sloveno

Dopo quasi due mesi di assenza, Josip Ilicic è pronto a riabbracciare l'Atalanta. Lo sloveno, riporta la rassegna stampa di Radiosei, tornerà in Italia con tutta probabilità già domani, ritrovando i propri compagni a Zingonia. Il calciatore, che aveva lasciato Bergamo nei giorni successivi al pareggio dello Stadium contro la Juventus datato 11 luglio, inizierà un percorso che avrà lo scopo di riportarlo, a piccoli passi, a essere uno dei punti chiave della rosa di Gasperini. Il momento di difficoltà dovuto alla depressione, anche grazie al continuo sostegno da parte dei compagni, sembra essere ormai alle spalle del calciatore, che partirà con un semplice lavoro atletico. Scadenze per il ritorno in campo non ce ne sono, e non si sa ancora se Ilicic sarà a disposizione del tecnico già per la sfida contro la Lazio, ma l'Atalanta è pronta a ritrovare uno dei suoi big.

