Atalanta-Inter, cinque big di Gasperini neanche in panchina: il motivo

Notizia a sospesa a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter. Non saranno nemmeno in panchina ben cinque pilastri della Dea. Si tratta di Ilicic, Maehle, Malinovskyi, Hateboer e Toloi. Il club bergamasco continua a fare i conti con le assenze tra Covid e infortunati. Il forfait di queste cinque pedine potrebbe c'entrare con i tamponi svolti in settimana. La loro presenza dunque non è certa nemmeno per sabato prossimo nel match di campionato contro la Lazio. Questa sera Gasperini avrà pochissime alternative in panchina (Rossi, Sportiello, Scalvini, Zuccon, Cittadini, Panada, Miranchuk, Zappacosta, Piccoli).

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, Palomino, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.