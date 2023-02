Atalanta, Koopmeiners punta la Lazio: "È un big match, il nostro obiettivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Teun Koopmeiners ha già messo la Lazio nel mirino. Dopo la battuta d'arresto sul campo del Sassuolo, l'Atalanta vuole rialzarsi subito. L'occasione si presenterà sabato nel big match dell'Olimpico contro la Lazio, uno scontro diretto che rischia di valere tantissimo in zona Champions. Il centrocampista olandese, intervenuto ai canali ufficiali del club, lo ha presentato così: "Dobbiamo assolutamente reagire subito: dopo una sconfitta del genere non sarà facile farlo, ma dobbiamo lavorare molto bene in settimana per prepararci al meglio alla prossima gara, contro la Lazio. È un big match e dovremo essere pronti".