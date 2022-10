Atalanta, l’analisi di Gasperini: “Venivamo da una brutta sconfitta…”

TUTTOmercatoWEB.com

Vince e convince l'Atalanta al Castellani. Due a zero rifilato all'Empoli e secondo posto momentaneo in classica. Al termine della gara, Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa partendo dalla sconfitta dello scorso weekend contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Una partita senza particolari problemi? Le partite li hanno i problemi, poi chiaramente vai in campo e può succedere di tutto. Abbiamo fatto una buona partita, venivamo da una brutta sconfitta, eravamo cresciuti anche contro il Sassuolo e ho visto bene i ragazzi. C'era curiosità di venire qui che è un campo ostico per tutti, abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo vinto 2-0 e forse ci stava qualcosa in più".