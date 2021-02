Atalanta - Lazio, aperto il sondaggio per scegliere il migliore tra i biancocelesti

Come sempre, dopo una partita, la Lazio ha aperto su Twitter il sondaggio per scegliere il migliore della partita tra i biancocelesti. Questa settimana, tra le opzioni ci sono Correa, Lazzari, Marusic e Milinkovic. Il Tucu ha realizzato la rete dello 0-2 bruciando Gollini, il Sergente ha giocato un match di qualità mettendo in luce la mediana laziale, Adam ha segnato il gol lampo al 3' e Manuel, con le sue continue discese sulla fascia, ha reso la vita difficile a tutto il reparto arretrato nerazzurro. Scegliere sarà difficile, le votazioni sono aperte fino a domani.

#AtalantaLazio

Il migliore a Bergamo è stato...



Vota qui — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 1, 2021