Atalanta - Lazio, bergamaschi ancora favoriti: le quote del match

Lazio e Atalanta si sfideranno di nuovo al Gewiss Stadium, quattro giorni dopo la vittoria dei bergamaschi in Coppa Italia. Un altro confronto tra la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini che negli anni ha sempre regalato spettacolo e tanti, tantissimi gol. Le quote in vista della gara propendono ovviamente per la squadra di Zapata & co per la quale la vittoria è a 1.80, la doppia x2 quindi con pareggio o vittoria dei biancocelesti è pagata 1,97 mentre la vittoria assoluta della Lazio è pagata il quadruplo.

