Atalanta - Lazio, Briga dopo la vittoria: "Prestazione maiuscola e Rovella..."

La Lazio torna a vincere e lo fa in un big match dal peso specifico non indifferente. I biancocelesti hanno battuto l'Atalanta al Gewiss Stadium, grazie a un gol di Isaksen, e sono tornati nella Capitale con tre punti preziosissimi per la corsa Champions e soprattutto, in vista di un'altra sfida decisiva come il derby. Briga, via social, ha commentato la prova della squadra di Baroni palesando tutta la sua contentezza per il risultato ottenuto. Questo il messaggio condiviso su "X": "Prestazione maiuscola che non vedevo da tempo. Felicissimo per la mia Lazio che sbanca Bergamo con un Rovella eccezionale".

