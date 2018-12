Atalanta - Lazio, Gomez: "Vittoria meritata, ci siamo anche noi per la Champions"

La Lazio non riesce a superare l'Atalanta, che si impone per 1 a 0. All'ultimo secondo, ai biancocelesti viene annullato il gol del possibile pareggio. Ai microfoni di Sky è intervenuto Gomez subito al termine del match: "Quei secondi durante la decisione del Var sono stati duri, è brutto prendere un gol così. Se non avessimo vinto sarebbe stato un peccato, abbiamo fatto una bella partita con tanto impegno. Ci siamo anche noi per la Champions League, vogliamo stare nel gruppo che sta lottando per accedervi. Vedremo a marzo in che posizione ci troveremo, ma ce la metteremo tutta".