Atalanta - Lazio, Marusic fa impazzire Gasperini: il restroscena

ATALANTA - LAZIO - Una partita maschia e spettacolare quella che la Lazio ha vinto domenica sul campo dell'Atalanta. Una sfida determinante per le zone alte della classifica e che ha permesso alle aquile di superare la Dea. La gara per i biancocelesti si è messa subito in discesa grazie alla rete di Marusic al 3'. Proprio il gol del numero 77 della squadra di Inzaghi ha fatto impazzire Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Dazn all'interno della rubrica Senti Qua, il tecnico dei bergamaschi sarebbe tornato da bordocampo alla panchina urlando tre volte: "E' impossibile prendere un gol così".