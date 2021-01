Atalanta - Lazio, Muriel: "Il passaggio del turno significa molto per noi"

Muriel guiderà l'attacco dell'Atalanta nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio al Gewiss Stadium, ma prima di scendere in campo è intervenuti ai microfoni Rai dicendo: "Sicuramente oggi è una grande prova, ci serve una grande partita da parte nostra per conquistare il passaggio del turno che significherebbe tantissimo per la stagione. Per quello che è stato il Papu per noi e per tutto il mondo dell'Atalanta sarà difficile senza di lui. Voglio ricordarlo nel migliore dei modi e lui sa che ho molto affetto per lui. Spero che trovi la felicità in Spagna e che faccia bene con la maglia del Siviglia".