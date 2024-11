Atalanta, Zappacosta salta la Lazio? L'esito degli esami e quanto starà fuori

La partita contro l'Udinese è stata un vero e proprio dramma per l'Atalanta. La vittoria ha alleviato i tre infortuni che hanno colpito la rosa di Gasperini, costringendolo a pescare dalla panchina per correre ai ripari. Tra i calciatori che hanno dovuto abbandonare il campo c'è anche Davide Zappacosta. Sottopostosi nelle scorse ore a degli esami strumentali, questi hanno evidenziano una lesione di primo grado al soleo sinistro. Un infortunio che lo costringerà a restare fuori almeno tre settimane, saltando gli impegni contro il Parma in campionato (23 novembre) e lo Young Boys in Champions League (26 novembre). Sarà regolarmente in campo, a meno di sorprese, il 28 dicembre quando la Dea sarà ospite della Lazio allo Stadio Olimpico di Roma.