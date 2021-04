Atletico Madrid, il padre di Torreira: “Vi svelo dove giocherà mio figlio”

Le strade di Lucas Torreira e dell'Atletico Madrid si separeranno a fine stagione. A confermarlo è il padre del calciatore che, Intervenuto nella trasmissione argentina Show de Boca, ha svelato le possibili destinazioni del centrocampista uruguaiano ex Fiorentina spesso accostato alla Lazio nelle scorse sessioni di calciomercato. Di seguito le parole del papà: "L’arrivo di Lucas al Boca sarà abbastanza complicato, non ci sono state novità al riguardo. Tutto nasce dal desiderio di mio figlio di giocare alla Bombonera, ma così facendo abbiamo creato qualche problema al club. Non so se il Boca è in grado di pagare quello che chiede l’Arsenal per il prestito di Lucas. Quello che so è che non credo che l’anno prossimo mio figlio giocherà per l’Arsenal. E se non sarà il Boca, il suo destino sarà in Italia o in Francia. Certo, ci rimarrebbe un sogno incompiuto, che però invece di creare gioia ha causato problemi alla dirigenza del Boca”.