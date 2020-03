Atletico Madrid, l'appello di Simeone: l'ex Lazio contro il Coronavirus - VD

Il mondo del calcio si ferma. Ora come ora c'è bisogno di restare uniti per sconfiggere tutti insieme il Coronavirus. Dall'Italia alla Germania sino in Spagna. Negli ultimi giorni sono tanti gli appelli di giocatori e allenatori in merito. Monito lanciato anche da Diego Pablo Simeone. L'ex centrocampista della Lazio campione d'Italia e attuale tecnico dell'Atletico Madrid, tramite i propri canali social, ha voluto mandare un messaggio di supporto alla causa: "Volevo mandarvi un messaggio per prendere coscienza di questa situazione. Da casa mia vi invito quindi a seguire quanto ci viene detto dagli esperti, prendendoci cura di noi e proteggendo tutta la gente che ci circonda. Restiamo a casa".

