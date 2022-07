AURONZO GIORNO 1 - Lazio, il primo allenamento di Cancellieri: il feeling con Pedro

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - È l'unica faccia nuova in ritiro. Matteo Cancellieri è sceso in campo con i suoi nuovi compagni, è il primo allenamento con la maglia della Lazio per lui, che in passato ha indossato quella giallorossa. Qualche palleggio che precede la parte atletica: scatta subito il feeling con Pedro, il sinistro gira molto bene. Insieme a loro anche Raul Moro, Luka Romero e Lazzari.