AURONZO GIORNO 1 - Lazio, Sarri non ha perso il vizio: il rituale prima dell'allenamento

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Passo lento, in disparte, senza dare nell'occhio. L'ingresso compassato di Maurizio Sarri sul terreno di gioco dello Zandegiacomo è seguito dalla compagna di sempre. Una sigaretta è d'obbligo prima dell'inizio dell'allenamento della sua Lazio: il modo migliore per ordinare i pensieri, fare chiarezza sui dubbi. Qualche mese fa aveva provato a smettere, come confessato durante una conferenza stampa. Non ha resistito al vizio, uno dei pochi che si concede.