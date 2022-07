AURONZO GIORNO 1 - Lazio, volto "nuovo" allo Zandegiacomo: primo ritiro per Pedro

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - C'è un volto "nuovo" ma non troppo allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Per la prima volta sotto le Tre Cime di Lavaredo ecco Pedro che lo scorso anno si era aggregato al gruppo di Sarri dopo il rientro nella Capitale. Al secondo anno in biancoceleste, l'esterno spagnolo risponde presente sin da subito ed è a disposizione del Comandante dal primo giorno di ritiro.