AURONZO GIORNO 10 - Sindaco Auronzo: "Bilancio positivo. Ritiro 2021? Ho un sogno..." - VIDEO

AURONZO DI CADORE - A ventiquattr'ore dalla fine del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, i microfoni de Lalaziosiamonoi.it hanno intercettato la Sindaca Tatiana Pais Becher. Un'intervista volta a tracciare un bilancio dell'esperienza biancoceleste in questo 2020, con uno sguardo volto al 2021. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

"Possiamo essere soddisfatti di come sia andato il ritiro e di essere riusciti a far svolgere gli allenamenti a porte aperte. Vorrei ricordare che siamo stati gli unici in Italia insieme a quello del Napoli. Questa è una soddisfazione. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo in piena sicurezza. Sicuramente i numeri non sono quelli degli scorsi anni, però sono stati moltissimi i tifosi che sono saliti ugualmente ad Auronzo. Vorrei ringraziarli per il legame d'affetto che dura da tredici anni e che quest'anno si è rinnovato. Un'estate difficile, quella post-Covid, anche per gli operatori turistici per i quali questo ritiro ha rappresentato un'iniezione di positività".

Prenotazioni e presenze negli alberghi positive soprattutto nella prima settimana?

"Mi sono confrontata spesso con il Consorzio Turistico 3Cime Dolomiti. Nella prima settimana ci è stato il tutto esaurito, tanto che le prenotazioni sono arrivate fino al Comelico. Lo scorso fine settimana è stato quindi molto positivo".

Un sogno per il ritiro del 2021?

"Il contratto è stato rinnovato quest'anno e ci saranno ancora due estati sicure, quella 2021 e quella 2022, con l'opzione del 2023. Spero ed auspico che nel 2021 questa emergenza sarà passata. Vorrei organizzare un ritiro con notti bianche. Una grande festa, il sogno è questo".